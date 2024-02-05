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Resmi Gazete'de ilan yayımlandı! 12 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 personel istihdam edecek.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de ilan yayımlandı! 12 personel alınacak
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Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel daimi işçi statüsünde alınacak.

Deniz trafik operatörü unvanıyla görevlendirilecek personel İstanbul'da görev yapacak.

İlana başvurular, 9 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

12 personelin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yer alıyor.

Kasım 2023'te yayımlanan 15 kişilik ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmamış ve 3 aday işe alınmıştı. 12 kişi için yayımlanan yeni ilan kapsamında bu kez alım için KPSS puanı şartı aranmayacak.

  • Kıyı Güvenliği
  • 12 Personel
  • İstihdam

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