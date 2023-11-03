İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4033
  • EURO
    30,1991
  • ALTIN
    1813.07
  • BIST100
    7663.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 uzman yardımcısı alınacak
Güncel

Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 uzman yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak.

AA3 Kasım 2023 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 uzman yardımcısı alınacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, gerekli şartları taşıyan adaylar başvurularını "www.sbb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Adayların listesi, 29 Kasım'da kurumun internet adresinden duyurulacak.

Yazılı sınav 17 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adayların sınava girecekleri adresler 8 Aralık'tan itibaren kurumun internet sitesinden duyurulacak ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınav tarihi ve yeri ise daha sonra ilan edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.