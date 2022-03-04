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Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 jeotermal saha için ihaleye çıkılacak

Afyonkarahisar'da bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

AA4 Mart 2022 Cuma 09:21 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 09:21
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Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Sandıklı ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha, açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 600 bin lira ile 700 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 18 bin lira ile 21 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 16 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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