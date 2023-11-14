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Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ülkeye büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre Moritanya, Uruguay, Türkmenistan, Eritre Büyükelçiliklerine atama yapıldı.

14 Kasım 2023 Salı 00:57 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ülkeye büyükelçi atandı
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Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu'nun, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar'ın, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok'un, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı'nın atanmasına karar verildi.

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