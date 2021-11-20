Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 üniversiteye yeni rektör

20 Kasım 2021 Cumartesi 01:27 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 07:14

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Ege Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne yeni rektörler atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Ege Üniversitesi Rektörlüğüne; Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne; Prof. Dr. Mustafa Küçük, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne; Prof. Dr. Ekrem Savaş, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ise; Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş atandı.

Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevlerinden alındı.

GÜLNUR AYBET'E YENİ GÖREV

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı.



Aybet'in atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gülnur Aybet'in öz geçmişi

Ekim 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Gülnur Aybet, 2018'den bu yana Milli Savunma Üniversitesi'nde misaﬁr öğretim üyesi olarak ders verdi. 2017-2018 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi, 2014-2016 seneleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunan Aybet, 2013 yılında İngiltere'den Türkiye'ye gelerek İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu.

2001-2013 yılları arasında İngiltere'de Kent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyeliği yapmış olan Aybet, İngiltere'de Nottingham Üniversitesi ve Türkiye'de Bilkent Üniversitesinde de öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Aybet, 2018-2019 yılları arasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi üyeliği görevini yürüttü. Uzmanlık alanları uluslararası güvenlik, NATO ve AB kapsamında Atlantik ötesi ilişkiler ve savaş sonrası devlet ve güvenlik yapılanması olan Aybet, NATO, Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Akademisi (British Academy) ve TÜBİTAK için birçok araştırma projesinin yöneticiliğini yaptı. Gülnur Aybet, Oxford Üniversitesi St Antony's College, Johns Hopkins Üniversitesi, Woodrow Wilson Center gibi uluslararası akademik kurumlarda misaﬁr araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Lisans derecesini (BA Hons Ekonomi ve Kamu Yönetimi) İngiltere'de Londra Üniversitesi Royal Holloway'den alan Aybet, Southampton Üniversitesi'nden Yüksek Lisans (MSc Uluslararası İlişkiler), Londra Üniversitesi King's College'den ikinci Yüksek Lisans (M.Phil Savaş Bilimleri) ve doktorasını (Uluslararası İlişkiler dalında) Nottingham Üniversitesi'nden aldı.

ENDONEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE, ASAN ATANDI

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Aşkın Asan'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Aşkın Asan atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Riyad Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümü'nü bitiren Asan, Sultan Qaboos Üniversitesi Öğretim Teknolojileri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı, çoğu uluslararası olmak üzere 30'un üzerinde makalesi yayımlandı.

23. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Asan, 23. Dönem'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı ve İKÖPAB Türk Grubu Üyesi oldu. İngilizce ve Arapça bilen Asan, evli ve 3 çocuk annesi.

MÜFTÜLÜKLERE ATAMA

Kararda, Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal'ın, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu'nun, Kayseri İl Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş'un, Sivas İl Müftülüğüne Ardana Müftüsü Remzi Pehlivan'ın, Ardahan İl Müftülüğüne ise Hayri Erenay'ın atandığı ifade edildi.

