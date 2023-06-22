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Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları

Anayasa Mahkemesinin, 9 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 03:00 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları
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Kararlara göre, Hak ve Özgürlükler Partisinin 2018 ile 2019, Türkiye Komünist Hareketi Partisinin 2018, Esnaf ve Çiftçi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Cihan Partisi ve Çoğulcu Demokrasi Partisinin ise 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin, belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

Türkiye Komünist Hareketi Partisinin belirtilen yıla ait mali denetimini de uygun bulan Anayasa Mahkemesi, partinin 5 il teşkilatına ilişkin bilgilerin istenilen şekliyle verilmemesi nedeniyle ise parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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