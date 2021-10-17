Resmi Gazete'de yayımlandı! Bir çok ülke yer alıyor

AA 17 Ekim 2021 Pazar 12:00 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 12:00

Ankara'da 27 Temmuz 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.

Buna göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

ŞİLİ VE SIRBİSTAN'LA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMALARI

Resmi Gazete'de ayrıca, 7 Aralık 2017'de Kolombo'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın onaylanması ve 18 Ekim 2016'te Antalya'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin kararlar da ayrı ayrı yayımlandı.

Her iki anlaşmada da söz konusu taraf ülkelerin 7 Aralık 1944'te Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin tarafı olduğu belirtildi.

Anlaşmalarda, Türkiye ve Şili ile Türkiye ve Sırbistan'ın, tayin ettikleri havayolları şirketlerinin bir diğer ülkede hava hizmetleri icra edebilmesine ilişkin haklar yer alıyor.

Taraflardan herhangi birinin hava taşımacılığı ile iştigal eden hava araçlarının diğer ülkeye girişini, ülkede kalmasını ve ayrılmasını düzenleyen kanunlarla göç, gümrük ve sağlık tedbirlerine ilişkin kanunların uygulanmasını içeren anlaşmalarda, havacılık emniyeti, ticari fırsatlar, gümrük harçları, hava yolları arasında rekabet, fiyatlandırma, uçuş programlarının sunulması gibi hususlar da bulunuyor.

ALMANYA İLE HİBE VE PROJE UYGULAMA SÖZLEŞMESİ

Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında 13 Ocak 2021'de imzalanan Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesi'nin onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Alman Kalkınma Bankası, proje yürütücü kuruluş olan KOSGEB'e tam olarak yönlendirilmek üzere 71 milyon 350 bin avro tutarını aşmayan hibede bulunacak.

Söz konusu hibe, proje kapsamında yalnızca Suriye mülteci krizinden en çok etkilenen 15 ilde uygun mülteciler ve Türk vatandaşları için istihdam yaratılmasını desteklemek için kullanılacak.