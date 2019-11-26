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Resmi Gazete'de yayımlandı: İki bakanlığın teşkilat yapılarında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapılarında bazı değişiklikler yapıldı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Personel Daire Başkanlığı birimi kapatılarak, Personel Genel Müdürlüğü kuruldu.

Bu kapsamda, Personel Daire Başkanı kadrosu iptal edildi, Personel Genel Müdürlüğü için 1 genel müdür, 6 genel müdür yardımcısı ve 15 daire başkanı olmak üzere 22 kadro ihdası yapıldı.

Personel Genel Müdürlüğünün teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar bu birime ait görev ve yetkiler, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yapılacak.

Kapatılan Personel Dairesi Başkanlığına tahsis edilen kadroların merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili olacak.

- Dışişleri Bakanlığı teşkilatındaki değişiklikler

Kararname ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapısı ve hizmet birimlerine ilişkin de bazı değişikliklere gidildi.

Buna göre, bakanlık bünyesindeki İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüklerinin sayısı 9'dan 10'a çıkarıldı.

Ayrıca bakanlığın, yurt içinde dış ilişkilerin yürütülmesi açısından önem ve gereklilik taşıyan yerlerde bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla açabileceği irtibat bürosu sayısı da 7'den 10'a yükseltildi.

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