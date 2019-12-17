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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurusıkı silahlar anlık takip edilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik' ile 'kurusıkı' tabir edilen, ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm süreç, Patlayıcı Maddeler Bilgisi Sistemi (PATBİS) üzerinden anlık takip edilecek.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik" ile "kurusıkı" tabir edilen, ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm süreç, Patlayıcı Maddeler Bilgisi Sistemi (PATBİS) üzerinden anlık takip edilecek.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yönetmelikte yapılan düzenlemeyle üretim esaslarındaki değişikliklerle kurusıkı silahların gerçek silahlara dönüşümünün engellenmesi amaçlanıyor.
 
Buna göre, ses ve gaz fişeği atabilen silahın namlu ve gövdesi önemli bir hasar vermeksizin ayrılamaz ve değişikliğe uğratılamaz yapıda üretilecek.
 
Şarjör yatağının sonradan genişletilmesinin engellenmesi amacıyla üretimi dolu olarak yapılacak.
 
Emniyet Genel Müdürlüğünce yazılımı devam eden PATBİS projesinin eklenebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Sistemi tanımı eklenecek. Durumu uygun olmayanlar için kurusıkı silah edinimini baştan engelleyebilmek amacıyla satışlar, kolluk birimince düzenlenecek satın alma belgesi ile yapılacak.
 
BELGESİ OLMAYANLARA SATIŞ YAPANLARIN BAYİLİK BELGESİ İPTAL EDİLECEK
 
Satın alma belgesi olmayanlara satış yapanların bayilik belgesi 5 yıl süre ile iptal edilecek. Üretici ve bayilerin ihraç ettikleri kurusıkı silahların gümrük beyannamelerinde yanlış beyanda bulunduklarının tespiti halinde de bayi ve üreticilerin 2 yıl süre ile izin belgeleri iptal edilecek ve tekrarında iki kat ceza uygulanacak.
 
Üretim ve satışı yapılan kurusıkı silahların daha önce bir ay olan bildirim süresinin PATBİS'in devreye girmesiyle aynı gün girilmesi zorunlu olacak. Şahıslar tarafından satın alınan kurusıkı silahlara ait 2 aylık bildirim süresi bir ay olarak düzenlenecek.
 
NAKİL İÇİN PATBİS'TEN ALINACAK BELGE KULLANILACAK
 
Mülteci, sığınmacı, koruma statüsünde olanlara ve turistlere satış yapılmayacak. Üretici ve bayilerin yaptığı kurusıkı silah nakillerinde PATBİS'ten alınacak nakil belgesi kullanılacak. Üretilecek kurusıkı silahlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen seri numarası formatının kullanılması sağlanacak.
 
ŞAHISLAR ARASINDAKİ DEVİRLER KOLLUK HUZURUNDA YAPILACAK
 
Üretimi ve kriminal incelemesi yapılan silahların bir adedi kriminal birimlerince muhafazasının çok fazla yer kaplaması nedeniyle yivsiz av tüfeklerinde olduğu gibi üretici tarafından muhafaza edilecek. Şahıslar arasındaki devirler, kolluk huzurunda yapılacak.
 
Ses ve gaz fişeği atabilen silahlara ait daha önce A4 formatında olan bildirim belgesi, bildirim kartı şeklinde yenilenecek.

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