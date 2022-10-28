Resmi Gazete'de yayımlandı! Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya 65 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 40, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 25 personel alınacak.



Başvurular 27 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak.



Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB'nin Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları karargahlarında görev yapacak.

