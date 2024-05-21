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Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖİB'nin bazı taşınmazlarına ilişki yeni karar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onaylandı.

AA21 Mayıs 2024 Salı 11:22 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖİB'nin bazı taşınmazlarına ilişki yeni karar
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti ÖİB'ye kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 bin 276,35 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, 78 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Pırlanta Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılması uygun bulundu.

ÖİB'nin, İzmir'de 4, Ankara, İstanbul, Adana, Karaman, Antalya, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Kırşehir'de 1'er olmak üzere 10 ildeki 13 taşınmaza ilişkin imar planı değişikliklerinden bazılarına yapılan itirazlar reddedilirken, bazı itirazlar ise kabul edilerek onaylandı.

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