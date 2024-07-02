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Resmi Gazete'de yayımlandı! RES için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bursa'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA2 Temmuz 2024 Salı 09:08 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! RES için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
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Balıkesir'de kurulacak rüzgar enerji santrali (RES) üretim tesisi için bazı taşınmazlar ile Güney-1 RES üretim tesisinin kapasite artırımı için Bursa'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'de Pazarköy RES'in kurulması için gerekli bazı taşınmazlar ile Güney-1 RES üretim tesisinin kapasite artırımı için gerekli bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

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