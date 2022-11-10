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Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye, Macaristan'a turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlayacak.

IHA10 Kasım 2022 Perşembe 01:53 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
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Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

TURİSTİK AMAÇLI SEYAHATLERİNDE VİZE MUAFİYETİ SAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Macaristan kimlik kartı hamili vatandaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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