Restoran sahibi ''intikam'' kurbanı olmuş! Katilden kan donduran savunma

Adana'da meydana gelen bir restoran sahibinin ölümü, daha önceki bir silahlı çatışmanın intikamı olarak ortaya çıktı. Yakalanan genç tetikçi, emniyetteki sorgusunda "Yapmam gerekiyordu, yaptım" dediği belirtildi. Cinayet soruşturması, karmaşık bir intikam zincirini gün yüzüne çıkardı.

RESTORAN SAHİBİ "İNTİKAM" KURBANI OLMUŞ

Olay, 29 Kasım günü 00.15 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri tespit edilemeyen 2 şüpheli motosiklet ile restorana geldi. Motosikletten inen bir şüpheli içeri girip, iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a (57) tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli kendisini bekleyen motosiklet binip hızla olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Cengiz Durmaz'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Durmaz kurtarılamadı.

İNTİKAM İÇİN İŞLENEN CİNAYET

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Durmaz'ı öldüren şüphelinin 17 yaşındaki D.E.A. olduğunu tespit etti. Cinayet ekipleri, konuyu derinlemesine araştırdığında, D.E.A.'ın arkadaşı M.C.Ö.'ün (25), 23 Kasım günü bir eğlence mekanından çıktığı sırada uğradığı silahlıda yaralandığını belirledi. M.C.Ö.'yü yaralayan R.H.'nin (23) saklanması için Cengiz Durmaz'ın oğlu M.E.D.'nin (24) yardım ettiği tespit edildi. Cinayet ekipleri R.H.'yi ve M.E.D.'yi kısa sürede yakaladı, şüpheliler tutuklandı. Bu olayın ardından intikam almak için Cengiz Durmaz cinayetinin işlendiği ortaya çıktı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri D.E.A.'ın yardım ettiği öne sürülen daha önceki olayda yaralanan M.C.Ö., U.Ç. (25), H.Y. (19), V.G. (26), C.K. (21), Ş.D. (16), M.A. (22), M.E.B. (19), M.Y. ve U.C.'yi saklandıkları adreste yakaladı. Katil zanlısı D.E.A. ve yanındaki arkadaşı Y.A.B. (25) Edirne'ye giderek yurt dışına kaçmak istedi. D.E.A. ve Y.A.B., Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.

"YAPMAM GEREKİYORDU YAPTIM"

Adana'ya getirilen katil zanlısı D.E.A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Yapmam gerekiyordu, yaptım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından 12 şüpheli de adliyeye sevk olurken U.C. adli kontrol şartı, M.Y. ise savcılıktan serbest kaldı. D.E.A.'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.