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Restoran sahibi tabancayla öldürüldü

BURDUR'un Çavdır ilçesinde restoran işleten Vedat Özcan, tartıştığı Mehmet Şahiner (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

  • DHA
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Olay, Çavdır ilçesi Söğüt beldesindeki kıraathanede meydana geldi. Dün gece kıraathaneye gelen Vedat Özcan, burada henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Şahiner'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahiner, üzerinde taşıdığı tabancayla Vedat Özcan'a ateş etti. Çeşitli yerlerinden vurulan Özcan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemelerden sonra Özcan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtığı Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Söğüt Jandarma Karakolu'na teslim edilen Mehmet Şahiner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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