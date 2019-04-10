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Restoranda korkunç olay! Oynadığı salıncağın altında kalan minik Merve kurtarılamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salınacağın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde Obagöl mevkisindeki restoran bahçesinde meydana geldi. Restoranın işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin kızı Merve Ela Yılmaz, bahçede oynamaya başladı. Merve Ela Yılmaz´ın bahçede oynadığı salıncak henüz bilinmeyen nedenle üzerine devrildi. Durumu fark eden baba Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Merve Ela Yılmaz´ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Yolda kalbi duran ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Merve Ela Yılmaz, hayatını kaybetti. 
 
Hastane bahçesinde Merve Ela Yılmaz´ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Merve´nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga konuldu. Merve Ela Yılmaz´ın cenazesinin yarın Bursa´da toprağa verileceği belirtildi.

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

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