İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2020 Cuma / 23 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4781
  • EURO
    8,8527
  • ALTIN
    468.486
  • BIST100
    1102
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Restorasyonu tamamlanan 169 yıllık cami 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı
Güncel

Restorasyonu tamamlanan 169 yıllık cami 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı

Balıkesir'İn Edremit ilçesinde 169 yıl önce yaptırılan Pazarlık Camisi, 4 yıl süren restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, programda yaptığı konuşmada, Pazarlık Camisi'nin Edremit ilçesine tekrar kazandırılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

AA11 Eylül 2020 Cuma 17:01 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:01
ABONE OL

İlçede halk arasında "Pırasa Camisi" olarak da bilinen Pazarlık Camisi'nin Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2016 yılında başlatılan restorasyonunun tamamlanması dolayısıyla cuma namazı öncesinde program düzenlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, programda yaptığı konuşmada, Pazarlık Camisi'nin Edremit ilçesine tekrar kazandırılmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, vakıf eserlerinin tekrar hizmete sunulması, sahip çıkılması noktasında üstün görevler yerine getiriyorlar. Bunlardan biri de bugün canlı olarak yaşadığımız Pazarlık Camisi'nin restore edilerek halkımızın hizmetine sunulmasıdır. Hayırlı olsun."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bu tür eserlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Pazarlık Camisi, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topçan'ın okuduğu dualar eşliğinde, protokol üyelerinin de katılımıyla 4 yıl aranın ardından yeniden ibadete açıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.