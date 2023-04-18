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Resul Kurt, Adıyaman'da bütün köyleri tek tek gezip vatandaşın sorunlarını dinliyor

AK Parti'nin Adıyaman 1. sıra milletvekili adayı Resul Kurt, Ramazan'ı Adıyaman'da hemşerileriyle birlikte geçiriyor. Seçim çalışmalarını yürüten Kurt, bütün köyleri tek tek gezip vatandaşın sorunlarını dinliyor.

18 Nisan 2023 Salı 09:04 - Güncelleme:
Resul Kurt, Adıyaman'da bütün köyleri tek tek gezip vatandaşın sorunlarını dinliyor
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AK Parti'nin Adıyaman 1. sıra milletvekili adayı Resul Kurt, köy köy dolaşıyor. Depremden dolayı evleri yıkılan ve ihtiyacı olan vatandaşlarla yakından ilgilenen Kurt'un ziyareti vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar seçimde Kurt'a destek sözü verdi.

VATANDAŞIN İHTİYAÇLARINI TEK TEK NOT ALDI

Depremden dolayı büyük zarar gören köyleri de ziyaret eden Kurt, özellikle konteyner ihtiyacı olan köyler için elinden geleni yapacağını söyledi. Kurt vatandaşın ihtiyaçlarını tek tek not etti.

"ADIYAMAN'IN KALKINMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Adıyaman'ın kalkınması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Kurt, Adıyaman'ı yeniden imar etmek için de hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

KURT'UN ZİYARETİ KÖYLÜLERİ MEMNUN ETTİ

Koçali, Palanlı, Ormaniçi(Algan), Rezip, Şemikan, Varlık ve mezraları, Bağlıca, Gökçay, Doğanlı, Mestan, Çatalağaç, Ağaçkonak ve mezrası, Yedioluk, Kozan, Çamlıca, Bahçe köylerini gezen Kurt'un ziyareti köylüleri memnun etti.

VATANDAŞLARDAN DESTEK SÖZÜ

Kurt'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar, seçimde destek sözü verdi. Kurt gittiği her köyde özellikle de çocukların da ilgi odağı oldu.

ÇOCUKLARI UNUTMADI

Kurt kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara oyuncaklar hediye etti ve onlarla fotoğrak çektirmeyi ihmal etmedi.

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