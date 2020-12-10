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Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:51
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Rasulayn ilçesinin girişindeki SMO kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bomba yüklü aracın şoförünün akıbeti bilinmiyor.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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