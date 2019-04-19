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Reuters: İstanbul’da BAE’li iki ajan yakalandı

Reuters haber ajansı, İstanbul’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalışan iki istihbarat ajanının yakalandığını açıkladı. Ajanlardan birinin Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi araştırılırken, iki ajanın da BAE adına Arap milletleri için casusluk yaptıklarını itiraf ettikleri bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İstanbul’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüten iki istihbarat ajanının pazartesi günü gözaltına alındığı açıklandı.
 
Reuters’ın Türk yetkililere dayandırarak duyurduğu son dakika haberine göre, yakalanan BAE’li iki ajandan birinin, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetiyle ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor.
 
Aktarılan son bilgiye göre, gözaltına alınan ajanların, BAE adına Arap milletleri için casusluk yaptıklarını itiraf ettikleri bildirildi.
 
KAŞIKÇI CİNAYETİ
 
Evlilik işlemleriyle ilgili olarak kağıt işlerini halletmek üzere 2 Ekim 2018’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’dan gönderilen infaz timince vahşice öldürülerek parçalara ayrılmıştı.
 
Cinayeti uzun süre inkâr eden Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta kısa bir süre kalarak buradan ayrıldığını açıklamış olsa da, günbegün ortaya çıkan deliller doğrultusunda köşeye sıkışarak 20 Ekim 2018’de vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı.
 
Kaşıkçı’nın cinayet emrinin Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince verildiğinin anlaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde geri adım atan Suudi Arabistan, Türkiye’nin “cinayet zanlılarının İstanbul’da yargılanması” talebini reddetmişti.
 
ABD Senatosu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın 110 milyar dolarlık anlaşmayı kaybetmemek adına sergilediği yoğun direnişe rağmen, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan tasarıyı 13 Aralık 2018’de kabul etmişti.

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