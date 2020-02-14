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Reuters: Lavrov pazar günü Almanya'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek

Reuters: Lavrov pazar günü Almanya'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek

14 Şubat 2020 Cuma10:02 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:02

Mehmetçiğe hakaret yağdırmıştı! Fare gibi kaçarken vuruldu

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