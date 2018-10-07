Reuters: Türk polisi, Suudi gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor

Reuters'in ismini vermediği iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Türk polisi kayıp Suudi gazeteci cemal Kaşıkçı'nın elçilikte öldürüldüğüne inanıyor. Polis cinayetin önceden planlamış olduğunu ve cesedin daha sonra elçilik binasından çıkartıldığını düşünüyor.

Anadolu Ajansı'nın akşam saatlerinde geçtiği ve emniyet yetkililerine dayandırdığı haberde de, gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiğine yer verilmişti.