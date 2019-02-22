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Reyhanlı katliamının firari sanığı Aykan Hamurcu yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.

  • İHA
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.

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