Reyhanlı katliamının firari sanığı Aykan Hamurcu yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.
- İHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.
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