Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından terörist Yusuf Nazik'e 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
- AA
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