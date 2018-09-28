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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik: Oyuna getirildim

MİT tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Yusuf Nazik'in verdiği 11 sayfalık ifade ortaya çıktı.

  • DHA
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İfadesinde bombaları taşıdığını, saldırı için Nasır Eskiocak'a talimat verdiğini kabul eden Nazik, ancak saldırının Suriye'de ÖSO'ya karşı yapılacağını sandığını iddia ederek, "Oyuna getirildim, kendi milletimize, vatanımıza ihanet ettirdiler" dedi.
 

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