Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Nazik: Oyuna getirildim

İfadesinde bombaları taşıdığını, saldırı için Nasır Eskiocak'a talimat verdiğini kabul eden Nazik, ancak saldırının Suriye'de ÖSO'ya karşı yapılacağını sandığını iddia ederek, "Oyuna getirildim, kendi milletimize, vatanımıza ihanet ettirdiler" dedi.
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