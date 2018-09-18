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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in resmi sorgusu başladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yakalanarak Ankara'ya getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in resmi sorgusu bugün başladı.

  • DHA
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili görülen ve karara bağlanan davanın firari sanığı iken, MİT'in yaptığı operasyonla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanan Yusuf Nazik, 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ön sorgusunda saldırıyı planladığını ve Suriye istihbaratı ile bağlantıların kabul eden Nazik'in, resmi sorgusu bugün başladı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir savcı, Yusuf Nazik'in yakalanmasının ardından, sorumlu tutulduğu Reyhanlı saldırısı dosyasını yeni baştan detaylı incelendi. Zanlının MİT'e verdiği bilgileri de değerlendiren savcılık, Nazik'in tüm ilişkilerini mercek altına aldı. Yusuf Nazik'in sorgusunda, en ufak detayın bile dikkate alınarak sorular yöneltildiğini belirten savcılık kaynakları, sorgunun sürdüğünü bildirdi. Yusuf Nazik için yeniden ek gözaltı süresinin alınabileceğini belirtildi.
 
33 KİŞİ YARGILANIYOR
 
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te, 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada, saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlanan Nasır Eskiocak'ın da alarında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti. Firari sanıklar 'THKP/C-Acilciler' terör örgütü elebaşı Mihraç Ural ile Yusuf Nazik, Ömer El Hatip, Muhammet Dip Korali, Cengiz Sertel, Ercan Bayat, Temir Dükancı ve Aykan Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.
 

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