Ringlerde yılda 13 boksör hayatını kaybediyor

Yapılan bir araştırmaya göre 1890-2011 yılları arasında 1604 boksör ringde hayatını kaybetti. Bu, yılda en az 13 boksörün ölmesi anlamına geliyor. Bu yıl ringlerde kayıtlara geçen 4 ölüm vakası yaşandı. Eylül’de Arnavutluk’ta ringe çıkan 21 yaşındaki Bulgar boksör Boris Stançov maçta aldığı darbelerle yaşamını yitirdi. 23 Temmuz’da 28 yaşındaki Rus boksör Naksim Dadaşev Maryland’de, 2 gün sonra da 21 yaşındaki Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Buenos Aires’teki maçtan sonra öldü. Bu ölümlere ek olarak en az 5 sporcu, beyinlerinde oluşan pıhtılar sonucu komaya girdi ve ameliyat geçirdi.