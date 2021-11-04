Risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 16:07 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 16:07

Kentteki hastaneler ile birçok noktaya kurulan aşı stantlarına gelen vatandaşlar hatırlatma dozu aşılarını yaptırdı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, aşı stantlarında hatırlatma dozlarının uygulamasına başladıklarını söyledi.

Risk gurubunda bulunan ve aşılarının üzerinden altı ay geçen herkesi aşı yaptırmaya davet eden Sünnetçioğlu, aşılama oranında birinci dozda yüzde 84, ikinci dozlarda da yüzde 68 oranını yakaladıklarını belirtti.

Hatırlatma dozunun yapılabilmesi için ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmesi gerektiğini anlatan Sünnetçioğlu, şöyle konuştu:

"Belli bir süre sonra antikor düzeyi düşüyor. Bundan dolayı risk gruplarındaki vatandaşlarımızın mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor. Aşı çalışmalarına gerekli önemi verirsek yoğun bakım ve servislerde hasta sayımız azalacak. Risk guruplarındakiler hatırlatma dozlarını yapmadıkları takdirde hasta sayısı artacak. Van, kışın çetin geçtiği bir yer. Bu nedenle stantlarımızı bir süre sonra kapatabiliriz. Bundan sonra mobil ekiplere ağırlık vereceğiz. Aşılama oranını artırmak için mobil ekiplerimizin sayısını artırarak vatandaşlarımızın ayağına gideceğiz. Vatandaşlarımızın hastaneye düşmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız."