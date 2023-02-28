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Riyad Büyükelçisi Ulusoy'dan KİK'e teşekkür ziyareti

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi'ye Körfez ülkelerinin deprem nedeniyle Türkiye'ye yaptığı yardımlar için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

AA28 Şubat 2023 Salı 22:23 - Güncelleme:
Riyad Büyükelçisi Ulusoy'dan KİK'e teşekkür ziyareti
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Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Ulusoy ile KİK Genel Sekreteri Budeyvi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Büyükelçi Ulusoy, Budeyvi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek KİK ülkelerinin Türkiye'ye yaptığı deprem yardımları için teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye ile KİK arasındaki işbirliği imkanları da ele alındı.

KİK'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada da Budeyvi'nin, KİK üye ülkelerinin liderlerinin Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere acil yardım sağlama konusundaki arzusunu ifade ettiği belirtildi.

Budeyvi, 29 Ocak'ta eski Genel Sekreter Nayif el-Hacraf'ın ardından KİK Genel Sekreterliği görevine başlamıştı.

Körfez ülkeleri 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönderdikleri arama kurtarma ekipleri, acil yardım malzemeleri, aynı ve nakdi yardımlarla Türkiye ile dayanışma halinde olduklarını göstermişti.

  • Türkiyenin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy
  • Körfez İşbirliği Konseyi
  • kahramanmaraş

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