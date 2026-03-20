İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3213
  • EURO
    51,3521
  • ALTIN
    6712.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Riyad'daki bildiriye Türkiye müdahalesi! Ankara kınama istedi, metne eklendi
Güncel

Riyad'daki bildiriye Türkiye müdahalesi! Ankara kınama istedi, metne eklendi

Riyad'daki Körfez Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Türkiye, 'İsrail sorunu'nun altını çizdi. Yayınlanan ortak bildiriye, Türkiye'nin isteğiyle 'Bakanlar İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını ve bölgedeki yayılmacı politikasını kınamıştır.' ifadesi girdi. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in konuştuğu diplomatik kaynaklar, 'Bu yazımı Türkiye ekletti. Böylece, savaşın gerçek sorumlusu olarak İsrail'in yayılmacı politikalarına işaret edilmesi sağlandı” dedi.

AKŞAM Gazetesi20 Mart 2026 Cuma 08:27
ABONE OL

Önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 12 ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla toplantı gerçekleşti. Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve BAE bakanlarının toplantısı öncesi İran'dan Riyad'a yoğun füze saldırıları gerçekleşti. Füzelerin ortak bildirinin dilini sertleştirdiği ifade ediliyor.

51. MADDEYİ İŞLETİRİZ

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, diplomatik kaynaklara bu durumun toplantının içeriğini etkileyip etkilemediğini sordu.

Kaynaklar, "Toplantının amacı İran'ı Körfez ülkelerine yaptığı saldırıları görüşmekti. ABD ve İsrail tarafından İsrail'e yönelik yapılan saldırılar toplantının konusu değildi. Toplantı başlamadan önce Riyad'a yapılan saldırılar Körfez ülkelerini daha da rahatsız etti" bilgisini verdi.

Bir kaynak, "Körfez ülkeleri İran'ın kendilerini hedef alarak ABD'ye karşı şantaj aracı olarak kullanmak istemesinden rahatsızlar" dedi.

Toplantıya katılan tüm Körfez ülkeleri, "İran bize yönelik saldırıları durdurmazsa Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca kendimizi savunma hakkına sahibiz, o hakkı şimdilik saklı tutuyor ve İran'a derhal saldırıları durdurma uyarısında bulunuyoruz." tepkisini verdi.

KINAMA CÜMLESİ TÜRKİYE'DEN

Ortak bildiriye, Türkiye'nin isteğiyle "Bakanlar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını ve bölgedeki yayılmacı politikasını kınamıştır" ifadesi girdi. Diplomatik kaynaklar, "Bu yazımı Türkiye ekletti. Böylece, savaşın gerçek sorumlusu olarak İsrail'in yayılmacı politikalarına işaret edilmesi sağlandı." dedi.

