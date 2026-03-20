Riyad'daki bildiriye Türkiye müdahalesi! Ankara kınama istedi, metne eklendi

Önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 12 ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla toplantı gerçekleşti. Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve BAE bakanlarının toplantısı öncesi İran'dan Riyad'a yoğun füze saldırıları gerçekleşti. Füzelerin ortak bildirinin dilini sertleştirdiği ifade ediliyor.

51. MADDEYİ İŞLETİRİZ

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, diplomatik kaynaklara bu durumun toplantının içeriğini etkileyip etkilemediğini sordu.

Kaynaklar, "Toplantının amacı İran'ı Körfez ülkelerine yaptığı saldırıları görüşmekti. ABD ve İsrail tarafından İsrail'e yönelik yapılan saldırılar toplantının konusu değildi. Toplantı başlamadan önce Riyad'a yapılan saldırılar Körfez ülkelerini daha da rahatsız etti" bilgisini verdi.

Bir kaynak, "Körfez ülkeleri İran'ın kendilerini hedef alarak ABD'ye karşı şantaj aracı olarak kullanmak istemesinden rahatsızlar" dedi.

Toplantıya katılan tüm Körfez ülkeleri, "İran bize yönelik saldırıları durdurmazsa Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca kendimizi savunma hakkına sahibiz, o hakkı şimdilik saklı tutuyor ve İran'a derhal saldırıları durdurma uyarısında bulunuyoruz." tepkisini verdi.

KINAMA CÜMLESİ TÜRKİYE'DEN

Ortak bildiriye, Türkiye'nin isteğiyle "Bakanlar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını ve bölgedeki yayılmacı politikasını kınamıştır" ifadesi girdi. Diplomatik kaynaklar, "Bu yazımı Türkiye ekletti. Böylece, savaşın gerçek sorumlusu olarak İsrail'in yayılmacı politikalarına işaret edilmesi sağlandı." dedi.

