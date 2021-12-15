Kule göründü! 3-5 ay içinde açılacak

DHA 15 Aralık 2021 Çarşamba 09:35 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:02

Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı. Dolgu çalışmaları için deniz altında sismik cihazlarla ölçüm gerçekleştirildi. Bu ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre, dalgıçların denetiminde çalışmalar yürütüldü. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan ve 100 milyon ton taş kullanılan deniz dolgusu tamamlandı.

Üstyapının yüzde 80'inin tamamlandığı projede havalimanı giriş takı, çay yaprağı; hava kontrol kulesi de çay bardağı figürü şeklinde inşa edildi. Büyük oranda biten taş-ahşap karışımlı, yöresel mimarili terminal binaları, ilk kez DHA tarafından görüntülenen Rize-Artvin Havalimanı'nda yaz sezonu öncesi uçuşlar başlayacak. Yılda 3 milyon yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

'3-5 AY İÇİNDE AÇACAĞIZ'

Rize-Artvin Havalimanı'nda son aşamaya gelindiğini belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Altyapıda yüzde 99, üst yapıda ise yüzde 80'ler seviyesindeyiz. Her türlü tekniğin ve sistemin kullanıldığı modern havalimanı. İnşallah, havalimanımızı 3-5 ay içinde açıyoruz. 2,8 milyon metrekarelik alan üzerinde, toplamda 100 milyon ton dolgu öngörülüyordu. Bu dolgunun tamamını bitirdik. Şimdi bu dolguya entegre diğer işler devam ediyor. Onlar; yaklaşma ışıkları, pistler, aşağı döşenen elektrik sistemleri. Bunlardan dolayı yüzde 99 seviyelerindeyiz. Üstyapıda da bütün binalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugün itibarıyla 1300 personel ve 300 civarında araç çalışıyor. Hızlı bir şekilde Rize'nin yoğun sezonuna yetiştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

'YÖRE MİMARİSİNİ YANSITTIK'

Havalimanındaki tüm binaları özenle hazırlandıklarını belirten Vali Çeber, "Bittiğinde binaya baktığımızda Doğu Karadeniz mimarisini net bir şekilde göreceğiz. Hem ahşap hem de taş dolgu bolca görülecek. Giriş takı, çay yaprağı; kulesi çay bardağı havalimanında Karadeniz mimarisi net bir şekilde görünüyor. Havalimanını kullanan herkes, içerisinde Rize'den küçük küçük dokunuşlar görecek. Örneğin; havalimanımızın içerisinde çay müzemiz olacak. Uzaktan baktığınızda size bir çay tarlasını anımsatan, gittiğinizde bir çay bahçesinde çay içiyormuş hissini veren bir çay müzemiz olacak. Bunun gibi Karadeniz'e, ilimize özgü her türlü dokunuşu kullanacağız" diye konuştu.