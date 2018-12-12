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Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırının faili tutuklandı

Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırının zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • AA
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Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırının zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit düştüğü, iki polisin de yaralandığı saldırının zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (35), Rize Adliyesinde cumhuriyet savcısınca ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Sarıcaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince "kasten adam öldürmek ve birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal tedavi altına alınmıştı. Olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu yakalanmıştı.

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