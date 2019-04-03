Rize, Erzincan, Sinop ve Bolu'nun yeni belediye başkanları mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilmesi üzerine mazbatasını almak için Erzincan Adliyesine geldi. Aksun'a mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ertan Yüksel verdi.

Aksun, burada yaptığı konuşmada, "Yeni görevimizin memleketimize, milletimize ve Erzincan'ımıza hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Partililerin alkışları arasında adliyeden ayrılan Aksun, devir teslim törenine katılıp göreve başlamak için Erzincan Belediyesi hizmet binasına geçti.

RİZE BELEDİYE BAŞKANI METİN MAZBATASINI ALDI

AK Parti'den Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin, mazbatasını alarak göreve başladı.

Rize Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Metin, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Adem Amaç'tan mazbatasını aldı.

Metin, burada yaptığı açıklamada, seçimde görev yapan herkese teşekkür etti.

Törene, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Ardından Rize Belediyesine geçen Metin, görevi eski başkan Reşat Kasap'tan devraldı.

Kasap, başarı dilediği Metin'e, Türk bayrağı, şehrin temsili anahtarı, belediye mührü ile bir önceki başkandan devraldığı Kur'an-ı Kerim'i verdi.

Partisinden bir isimden devraldığı görevi yine partisinden birine bırakmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kasap, "Meclis üyesi arkadaşlarım ve tüm teşkilatlarla yorucu bir çalışma döneminin ardından gönül rahatlığıyla görevi devrediyoruz. Teşkilatımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emrindeyim. AK Parti belediyeciliği bu şehre önemli şeyler katmıştır ve bundan sonra da katmaya devam edecektir." dedi.

Rahmi Metin ise seçimler sonucunda halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini ifade etti. Metin, şöyle konuştu:

"Rize'de Türkiye'nin en yüksek oy oranıyla seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de ise AK Parti'nin oylarını yükseltmesi çok önemli bir gelişmedir. Bir görev devraldık, Miraç Kandili'nin ardından güneşli bir günde. Aldığımız hizmet yarışında bayrağı daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Şehrin eksiklerini giderebilme adına atacağımız doğru adımlarla 2024 yılına daha iyi işler yaparak girmek istiyoruz. Biz de bayrağı, devraldığımız gibi, görevini yapmış bir şekilde devretmek adına çalışacağız."

Öte yandan, merkeze bağlı Kendirli beldesinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Alaeddin Serdar, Muradiye beldesinde Musa Süreyya Balcı ve Salarha beldesinde Hasan Kara da mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN, MAZBATASINI ALDI

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Özcan, mazbatasını almak için ailesi ve partililerle Bolu Adliye Sarayı'na geldi.

Adliye Sarayı Toplantı Salonu'nda düzenlenen mazbata töreninde konuşan Özcan, Bolu halkına teşekkür etti.

Tanju Özcan, "Yüksek bir oy oranıyla kazandık. Yaklaşık yüzde 53'lük bir oy aldık. Aradaki fark da fazla olunca yargı mercilerimizi de itirazlarla meşgul etmemiş olduk." dedi.

Özcan, ayrım yapmadan görevlerini layıkıyla yapacaklarını dile getirerek, "Bu çalışmalarımız sırasında da halkımızın desteğinin ve hayır dualarının hiç eksilmemesini diliyorum. İnşallah Bolu'yu, yapacağımız çalışmalarla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Sadece iyi anılmayı umuyoruz. Kişisel çıkarımız ve beklentimiz yok. Kubbede hoş bir sada bırakmaktan başka herhangi bir derdimiz, düşüncemiz olmadı ve olmaz da." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özcan, mazbatasını Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Taner Gülşen'den aldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adliye çıkışında kendisini bekleyen partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI AYHAN MAZBATASINI ALDI

CHP'den Sinop Belediye Başkanı seçilen Barış Ayhan, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Ayhan, mazbatasını almak için ailesi ve partililerle Sinop Adliye Sarayı'na geldi.

Ayhan'a mazbatası, Sinop Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ tarafından verildi.

Ayhan, daha sonra beraberindekilerle Sinop Belediyesi binasına geçti. Görevi Baki Ergül'den devralan Ayhan, Sinoplulara teşekkür etti.

Baki Ergül'ün 10 yıl boyunca kente önemli hizmetlerde bulunduğunu anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Bundan sonra Sinop'u hep birlikte yöneteceğiz. Belediye başkan adayı olarak verdiğim sözleri şimdi Belediye Başkanı olarak yerine getirmeye çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Yürüyeceğimiz yol çok uzun. Yapılacak çok işimiz var. Hep birlikte omuz omuza vereceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Bana gönüllerini açan ve bu göreve layık gören tüm Sinop halkına teşekkür ediyorum."

Ayhan, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.