İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0392
  • EURO
    6,5913
  • ALTIN
    303.953
  • BIST100
    121161
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rize Valiliğinden dağcılara ve vatandaşlara çığ riski uyarısı
Güncel

Rize Valiliğinden dağcılara ve vatandaşlara çığ riski uyarısı

Rize Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının ardından çığ riskine karşı dağcılar ve vatandaşları uyardı.

AA12.02.2020  15:31 - Güncelleme: 12.02.2020  15:31

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin eşsiz doğa güzelliklerinin yanı sıra birçok alternatif spor için de çok ideal parkurlara sahip olduğu, bu yönüyle birçok dağcının yüksek irtifa, duvar ve teknik tırmanış yapmak için Rize ve Kaçkar Dağlarını tercih ettiği belirtildi.

Son günlerde yoğun kar yağışı alan Rize'de bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, yarından itibaren ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur, 500-600 metre üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğine işaret edilen açıklamada, bu meteorolojik koşullar dikkate alınarak yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği çığ tehlikelerine ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Olumsuz hava şartları ve oluşan yoğun kar örtüsüne bağlı olarak geçmiş yıllarda Rize'nin çeşitli bölgelerinde çığ olayları yaşandığı, bu olaylarda can ve mal kayıpları da meydana geldiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla Kaçkar Dağlarının dağcılara sunduğu emsalsiz parkurlarda yüksek irtifa, duvar ve teknik tırmanış yapmayı planlayan sporcuların can ve mal güvenliği açısından özellikle çığ riski taşıyan alanlara girmemesi, yürüyüş ve tırmanış öncesi çığ riski taşıyan parkurların belirlenmesi, sporcuların parkur güvenli olsa dahi konum ve güzergah bilgilerini bölgedeki güvenlik güçleri ve ilgili birimlerle irtibat halinde olarak muhakkak paylaşmaları önem arz etmektedir. Ayrıca karın yoğun yağdığı durumlarda eğimli bölgelere dikkat edilmesi, sportif ve diğer aktiviteler için bu bölgelerin kullanılmaması gerekmektedir."

Suriyeliler İdlib'den kaçıyor! İşte o görüntüler...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Soçi'ye bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağız

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...
ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

ABD'den F-35 itirafı: Türkiye F-35 programından çıkarılırsa...

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.