Rize'de 3 ilçe ve 2 belde için kısmi izolasyon kararı alındı

IHA 12 Nisan 2020 Pazar 14:40 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 14:40

Rize’de İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla henüz vaka tespiti yapılmayan Rize’nin turizm merkezleri İkizdere ve Çamlıhemşin ile Hemşin ilçeleri ve Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi ile Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde koruyucu, izolasyon başlatıldı. Özellikle Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere gibi coğrafi olarak daha korunaklı yerleşim yerlerinde hastalığı bulaşmasını önlemek için ilçede vaka olmamasını sağlamaya çalışan İl Pandemi kurulu, koruyucu izolasyon ile ilçelerde ve beldelerde vakaların önüne geçmeye çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koruyucu izolasyon yapılacak olan yerlerde muhtarların kendi mahallelerinde oturan vatandaşlardan ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bulguları olanların adreslerini İl Sağlık Müdürlüğüne bildirecek. İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bildirilen bu adreslere gidilerek vatandaşların kontrolleri yapılacak. Sağlık personelinin kontrolleri sonrasında şikâyetleri hafif olanlar ev halkı ile birlikte mutlak suretle evlerinde izolasyona alınacak. Gerek görülen vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.