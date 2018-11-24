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Rize'de 3 kamyon kundaklandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde, yol inşaatında kullanılan 3 kamyon kundaklandı.

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İkizdere ilçesine bağlı Ilıca köyünde, jandarma ekiplerini arayan vatandaşlar, yol kenarındaki bir kamyonun yandığı ihbarında bulundu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, Yaşar Tekin'e ait park halindeki 53 K 1582 plakalı kamyonun, yakıt deposundan ateşe verildiğini belirledi.

Ilıca köyü Çağrankaya yol ayrımında Rize-İkizdere kara yolu projesinde kullanılan, bir inşaat firmasına ait 61 K 12922 ve 61 K 12945 plakalı 2 kamyonun daha yakıldığını belirleyen jandarma, araçların aynı saatlerde kundaklandığını tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüpheli olarak aranan S.A, olay yerinden yaklaşık 700 metre uzaklıkta kullandığı otomobilde yakalandı.

Alkollü araç kullandığı belirlenen şüpheliye para cezası uygulandı, otomobil de trafikten men edildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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