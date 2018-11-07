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Rize'de 49 milyon lira afet desteği

Rize'ye, temmuz ve ağustosta şiddetli yağışlara bağlı yaşanan afetlerden dolayı 49 milyon liralık ödenek desteği sağlandı.

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AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri, merkeze bağlı Muradiye beldesi ve köyler ile Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçesine bağlı köylerde, temmuz ve ağustosta aralıklarla etkili olan yağışlarda, afet zararı meydana geldiğini anımsattı.
 
Bölgede, 3 AFAD, 1 defterdarlık, 4 il özel idaresi ile belediyelerden toplam 8 ekibin hasar tespiti yaparak çalışmalarını tamamladığını aktaran yetkililer, bu kapsamda rapor hazırlandığını bildirdi.
 
Hasar tespit çalışmaları sonucu, ekipler tarafından, bölgedeki 14 evin naklinin, bazı evlere de istinat duvarı yapılmasının kararlaştırıldığını belirten yetkililer, nakline karar verilen evlerin sahiplerine, 18 ay asgari kira ödemesinin sürdüğünü anımsattı.
 
Yapılan çalışmalarda, nakline karar verilen evler ve eşya zararları için yaklaşık 4 milyon, sel ve heyelanlarda meydana gelen altyapı hasarları ile istinat duvarı yapımı için 45 milyon lira olmak üzere toplam 49 milyon lira nakdi yardım yapılacağını bildiren yetkililer, gerekli ödeneğin geldiğini, ilgili kaymakamlıklara aktarıldığını ve ihale işlemlerinin devam ettiğini vurguladı.
 
Yetkililer, Rize'de son üç yılda 420 afetzede tespit edildiğini ve afet konutunun yapımı için çalışmaların devam ettiğini de kaydetti.

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