Rize'de altından dere geçen bir binanın daha yıkımına başlandı

Rize'nin Muradiye beldesinde, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen, 32 yıl önce yapılmış, belediyeye ait, altından dere geçen 4 katlı binanın yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün, Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı ile anlaşması ve protokol imzalanmasının ardından binanın altındaki iş yerleri, halk kütüphanesi ve Kuran kursu boşaltıldı.

Binada kolon bulunmaması dikkati çekti

Boşaltma işleminin tamamlanmasının ardından binanın yıkımına başlandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda binanın bazı bölümleri çöktü. Binada çöken bölümlerde kolon bulunmaması dikkati çekti.

Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, gazetecilere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşmanın ardından tehlike arz eden binaların yıkımının devam ettiğini, kısa süre önce benzer durumdaki 7 katlı binanın yıkıldığını hatırlattı.

Balcı, belediyeye ait binanın da çok eski yıllarda yapıldığını belirterek, "İki derenin birleştiği noktanın üzerine yapıldığı için bugün yıkımına başladık. Bu yıkım ile birlikte Muradiye'yi büyük bir dertten kurtarmış oluyoruz. Belediye olarak çarpık yapılaşmaya karşı aldığımız kararları uygulamaya devam ediyoruz. Muradiye'de sorunlu binamız kalmayacak." diye konuştu.