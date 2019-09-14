Rize'de çatıdan düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Kendirli beldesindeki bir akrabasının iki katlı evinin çatısına su oluklarını kontrol etmek için çıkan Resul Uzun, dengesini kaybederek bitişikteki araç garajına düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Uzun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.