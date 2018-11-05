Rize'de jandarma ekiplerini görünce rastgele ateş açarak kaçmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 15 gün önce Pazar ilçesinde 8 kilo 965 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonun ardından şüpheli C.G'nin saklandığı adresi tespit etti.
- AA
Adrese düzenlenen operasyon sırasında C.G, etrafa rastgele ateş açarak pencereden atlayıp çaylık araziden kaçtı.
Israrlı takibini sürdüren jandarma ekipleri, 8 suçtan kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen C.G'yi, Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy bölgesinde yakaladı.
C.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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