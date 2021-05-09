Rize'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen binaların yıkımında sona gelindi

AA 09 Mayıs 2021 Pazar 12:22 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 12:25

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde 2 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldığını hatırlattı.

Metin, Taşlıdere Mahallesi'nde 3 bin 88 metrekare, Tophane Mahallesi'nde 2 bin 574 metrekarelik deniz dolgusu üzerine inşa edilen yapıların yıkımının tamamlandığını ifade etti.

Rize'de en büyük tehlikenin deniz dolgusu üzerine inşa edilen binalarda olduğunu vurgulayan Metin, bu alandaki yaklaşık 50 yıllık Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesi'nin yıkımında sona gelindiğini aktardı.

Metin, yıkımların, binalarda kullanılan demirin azlığını ve beton kalitesinin düşüklüğünü de ortaya çıkarttığına dikkati çekerek, "Belediye Bloklarının üçüncü halkası ile yıkımlar tamamlanıyor. 1970'li yıllarda 2 kat olarak yapılmış, 1990'lı yıllarda üzerine 2 kat daha atılmış. Dönemin standartlarına göre inşa edilen binaların beton yapısında korozyonun da etkisiyle ciddi deforme olduğunu gözlemledik. Bu binaların yıkılması belki de gelecekteki faciaların önlenmesi anlamına geliyor." dedi.

Yaklaşık 24 dönümlük alandaki kentsel dönüşümün şehre yeni bir siluet kazandıracağına işaret eden Metin, bu sürecin diğer binaların yenilenmesine kadar birçok hareketlenmeyi de tetikleyeceğini düşündüğünü belirtti.

Metin, binaların yıkılarak yenilenmesinin önemli olduğunu dile getirerek, "Tarihe şahitlik etme adına Rize için önemli bir proje. Deniz suyu ile mevcut alanda yapılacak yeni binanın buluşmaması için teknik çalışmalar 3-4 aydır hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Son bloğun yıkımının bir, iki gün içinde tamamlanmasının planlandığını anlatan Metin, "Hafriyat çalışmaları devam ediyor. Kotlarımız 6-7 metreye kadar düşecek. Hafriyat çıktıktan sonra temel atma ile birlikte inşaat hızlı bir şekilde başlayacak." ifadesini kullandı.

- Yeni yapıların 500 günde tamamlanması planlanıyor

Metin, bölgede inşa edilecek yeni yapıların 500 günde tamamlanmasının planlandığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşaat 2022'nin sonlarına doğru bitecek diye düşünüyoruz. İlk bodrum ve dükkan katları hızlı bir şekilde yapılacağı için arkadaşlarla konuşup gerekli önlemler alındıktan sonra belki de dükkanlar daha erken hak sahiplerine verilmeye başlanır. Buradaki toplam maliyet ihale ile birlikte satın almalarla yaklaşık 600 milyon lirayı buluyor. Bunun büyük kısmı TOKİ tarafından finanse ediliyor. Yaklaşık yüzde 40'ı vatandaşların kazanmış olduğu metrekare ve ofislerle birlikte geri dönmüş olacak. Rize için büyük bir yatırım. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi etap etap biter ve Rize buradan alacağı sinerji ile diğer etaplarda önüne bakmış olur."

Başkan Rahmi Metin, zemin için 1807 fore kazık çakılacağını, altı otopark olarak planlanan alanda 133 dükkan, 404 ofis ve 8 blokun yer alacağını ifade etti.

Metin, kentsel dönüşüm çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiğini, hak sahiplerinin de çalışmalara özverili bir şekilde destek verdiklerini sözlerine ekledi.