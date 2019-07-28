Rize'de genç kızı tekmeleyen cani tutuklandı

Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kızı tekmeleyip yumruklayan, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrollere serbest bırakıldıktan sonra, savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alınan Besim Güngör (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

​Olay, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. R.T. yaya olarak evine giderken, kendisine yaklaşan B.G.'nin saldırısına uğradı. B.G., genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Yaşadığı şok nedeniyle tepki veremeyen R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., darbetmeyi sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle R.T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan B.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

B.G. savcının talimatı üzerine bu sabah polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusu için emniyete götürülen saldırganın, yeniden adliyeye sevk edileceği belirtildi.

TUTUKLANDI

Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kızı tekmeleyip yumruklayan, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrollere serbest bırakıldıktan sonra, savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alınan Besim Güngör (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan itirazı 27 Temmuz tarihinde değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz tarihinde yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hakimliğe Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmiştir." denildi.