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  • Rize'de heyelan riski! 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
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Rize'de heyelan riski! 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası Madenli beldesinde beton ve toprak zeminde çatlaklar ile yarıklar oluştu. Yapılan incelemede risk altında olduğu belirlenen 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

DHA23 Ekim 2024 Çarşamba 07:59 - Güncelleme:
Rize'de heyelan riski! 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi
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Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası Madenli beldesinde beton ve toprak zeminde çatlaklar ile yarıklar oluştu. Yapılan incelemede risk altında olduğu belirlenen 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kentte 1 haftadır etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. İl genelinde birçok noktada irili ufaklı heyelanlar yaşanırken, Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesi Çamlıca Mahallesi'nde 2 evin çevresindeki beton zemin ile bahçesindeki toprak bölgede çatlaklar oluştu. Çatlakların çukurlaşıp, bahçelerinde kaymaların arttığını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin yaptığın incelemelerde, 2 evin heyelan riski altında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine evde oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan evlerde oturanlardan kimileri eşyalarını yanlarına alırken, kimileri ise korkudan içeri giremedi.

'KORKA KORKA EVİN İÇİNİ BOŞALTTIK'

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Süleyman Alay, korkarak evleri boşalttıklarını belirterek, "AFAD ekipleri tarafından burası incelemeye alındı ve boşaltma kararı verildi. Burada daha önce çatlaklar vardı. Yağmurlarla beraber buradaki hareket hızlandı. Mahalle komple hareket halinde. Bu sahada biz evi boşaltırken, içeriden devamlı sesler geliyordu. Korka korka evin içini boşalttık. Burada olası heyelanı bekliyoruz" dedi.

  • Rize Çayeli yağış
  • Madenli çatlak
  • ev tahliye

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