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Rize'de kaçak silah üretildiği iddia edilen atölyeye düzenlenen operasyon düzenlendi

Rize'nin İyidere ilçesinde, kaçak silah üretildiği iddia edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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Kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yaylacılar köyünde, M.T'ye ait eve operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 17 tabanca mermisi, çok sayıda silah parçası ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına M.T'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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