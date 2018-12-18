Rize'de, kamyonun çarptığı anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ile Rize Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın altından çıkardıkları Sabire Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yola savrularak ağır yaralanan Melisa Öksüz ise kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücünün, bölgede yapımı devam eden alışveriş merkezi inşaatında çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, sürücünün kullandığı yolun ters şerit olduğu ancak alışveriş merkezi inşaatı nedeniyle trafiğe kapatıldığı ve inşaatta çalışan araçların kullanımına izin verildiği iddia edildi.

Melisa Öksüz'ün, Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu, kaza sırasında anne Sabire Öksüz'ün, doktora götürmek istediği kızıyla birlikte izin almak için okula gittiği belirtildi.