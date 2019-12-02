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Rize'de kar yağışı nedeniyle Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapatıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde, kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Rize-Erzurum karayolundaki Ovit Dağı geçidi tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

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Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Ovit Dağı geçidi, kar ve tipinin etkisini artırması dolayısıyla tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Rize-Erzurum karayolunu kullanan sürücüler, Erzurum'a ulaşımı Ovit Tüneli'ni kullanarak sağlıyor. Tünelin bulunduğu bölgede ise kar kalınlığı 35 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer tünel mevkisinde ekiplerin sürekli kar temizleme çalışması yaptığını belirtti.

- Köy yolları ulaşıma kapandı

İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İkizdere ve Çamlıhemşin ilçesindeki 11 köyde kışın yaşam olmadığı için yol açma çalışması gerçekleştirilmiyor.

Öte yandan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı turizmcileri memnun ederken, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını kaydedildi.

Karayolları ekipleri ise iş makineleri yardımıyla yolu araç trafiğine açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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