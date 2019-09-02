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Rize’de kaybolan 6 kişi hastaneye getirildi

Rize’de kendilerinden haber alınamayan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaların neticesinde bulundukları Handüzü Yaylası’ndan, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

  • İHA
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30 Ağustos tarihinde Küçükçayır Köyü’nden Handüzü Yaylası’na gitmek için çıktıkları yolda kaybolan Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlevan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir’den oluşan 6 kişilik grup, arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulundu. Handüzü Yaylasına yakın bir bölgede bulunan grup, olay yerinde ilk sağlık gözlemlerinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.
 
Aralarında 12 yaşında bir çocuğunda bulunduğu grubun tamamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar müşahede sonrası taburcu edilecek.

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