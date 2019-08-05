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Rize'de sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Rize'de gece etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılarak dereye sürüklenen kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

  • AA
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Merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine otomobilden inerken sele kapılarak dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ı arama çalışmaları, AFAD, UMKE, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Polisi ve Rize Belediyesinden toplam 30 kişilik ekiple yürütülüyor.

112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde, kaybolan Hüseyin Çap'ın eşi Fatma Çap ve yakınları bekleyişini sürdürüyor.

Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile bölgeye gelerek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk'tan sağanak ve yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Vali Çeber, bir süre görüştüğü Fatma Çap'a da "Geçmiş olsun." dileklerini iletti.

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış uyarılarını, iki gün önce vatandaşlara duyurduklarını söyledi.

Yağmurun Rize'nin bir gerçeği olduğunu vurgulayan Çeber, kısa sürede metrekareye 120 kilogram yağış düştüğüne işaret etti. Çeber, "Bu vatandaşların anlayacağı şekilde bardaktan boşalırcasına bir yağış. Aldığımız tedbirler gereği il genelinde sıkıntı yaşamadık. 3 vatandaşımızın araçtan çıkarak karşıya geçme çabası, bir vatandaşımızı suyun alıp götürmesiyle neticelendi." dedi.

Vali Çeber, yaşanan olayın herkesi üzdüğünü belirterek, "Ailesi ve biz dualarla bekliyoruz. 30 kişilik ekip derenin içerisinde arama yapıyor. Arama kurtarma elemanlarımız var. Gözlemliyoruz. Müdahale edilecek her alanda arabamız var. Ümit ediyorum, vatandaşımızı kısa zamanda sağ salim buluruz." diye konuştu.

Ani yağış beklemediklerini, günlük metrekareye toplamda 150 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiğini anlatan Çeber, yağışın sahil bandında etkili olacağını kaydetti.

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