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Rize'de şiddetli fırtına! Apartman sallandığı gerekçesiyle boşaltıldı

Rize'de dün başlayan fırtına aralıklarla etkisini sürdürüyor.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 13:19 - Güncelleme:
Rize'de şiddetli fırtına! Apartman sallandığı gerekçesiyle boşaltıldı
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Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda dün akşam fırtına sırasında sallandığı gerekçesiyle boşaltılan 8 katlı iki bloktan oluşan apartmanda, ilgili kurum ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Geceyi yakınlarının yanında ve misafirhanede geçiren 72 apartman sakininden bazıları, güvenlik önlemi alınan binanın önünde çalışmaların tamamlanmasını bekliyor.

Apartman sakinlerinden Bayram Demirci, gazetecilere, dışarıda bulunduğu sırada oğlunun telefonla arayarak binanın sallandığını söylediğini ifade etti.

Binanın zemin katında daha önce de sorun olduğunu öne süren Demirci, "Zemin katta demirler dışarı çıkmış, oksitlenme olmuş. Yetkililer bize binanın boşaltılacağını söyledi. Biz de binayı boşalttık ama yanımıza fazla bir şey alamadık." dedi.

Demirci, ihtiyaçları olan eşyaları almak için beklediklerini anlatarak, "Kar yağıyor, kış şartları. Yakınlarımızın yanında kalıyoruz. İlgililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Çaykur Didi Stadı'nın kapalı otoparkını da dalgaların kıyıya ulaşması sonucu su bastı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde dün geceden beri etkili olan fırtına nedeniyle Çaykur Didi Stadyumu'ndaki kapalı otoparkta hasar oluşmuştur. Bu nedenle Çaykur Rizespor-Tümosan Konyaspor maçında stadyum altında yer alan otopark kapalı olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği yanında oluşturulan açık otopark ise taraftarımıza hizmet vermeye devam edecektir."

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