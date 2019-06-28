28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7923
  • 6,5926
  • 263.02
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rize'de uyuşturucu operasyonunda esrar yakalandı

Operasyonda 1 kilo 177 gram esrar ele geçirildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 177 gram esrar ele geçirildi.
 
Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu-uyarıcı madde getirip pazarlayan, üretimi ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma kapsamında Ardeşen ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda 1 kilo 177 gram esrar, 267 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
 
Olayla ilgili M.D. ve C.S. gözaltına alındı.
 
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" iddiasıyla Pazar adliyesine sevk edildi.
 

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meksika-ABD sınırında 450'den fazla göçmen yakalandı

Meksika-ABD sınırında 450'den fazla göçmen yakalandı

Manisa'da feci kaza! İşçi servisiyle tır çarpıştı

Manisa'da feci kaza! İşçi servisiyle tır çarpıştı

Korkunç görüntüler! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Korkunç görüntüler! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Galatasaray'a bir şok daha! Bu kez Beckham devreye girdi

Galatasaray'a bir şok daha! Bu kez Beckham devreye girdi

İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı dönüldü

İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı dönüldü

Son dakika... BDDK dev bankanın satışını uygun buldu

Son dakika... BDDK dev bankanın satışını uygun buldu

İBB Genel Sekreteri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa etti

İBB Genel Sekreteri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa etti

30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
 

POPÜLER HABERLER

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Yoğun ilgi var! Herkes katılmak istiyor...

Yoğun ilgi var! Herkes katılmak istiyor...

Sinemada yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Sinemada yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA